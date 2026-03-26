記事ポイント日本の小学生の約44.9%に口臭がみられるとの研究結果口臭の最大リスク要因は「舌苔」で、舌ブラシでの除去が最善の方法子ども用舌ブラシ「W-1 PREMIUM for Kids」は全2色・各638円(税込) SHIKIENが、新学期を機に見直したい口腔ケアとして「舌ケア」の重要性と、小学校期における舌機能の発達について公式HPにて情報を公開しています。歯磨き習慣の定着により児童の虫歯は劇的に減少する一方、口臭に悩む子どもは