阪急杯2着ララマセラシオンは坂路でララニューディー（3歳未勝利）と併せ馬を行った。肩ムチを入れられるとグイッと加速、ラスト1F12秒3（4F52秒9）をマークした。大竹師は「変わらず順調。使ってきて良くなっている」と好ジャッジ。その上で「ようやくネジが締まってきた」と肉体面での成長を語った。近3走はいずれも2桁人気で好走。穴党注目のG1初挑戦となる。