記事ポイント2026年4月、江南店限定でボディライン管理＆リフトアップ施術プログラムを実施臨床データ収集モニターはモニター価格で受診可能韓国国内の研究所と協業開発した独自のペッ注射（脂肪溶解注射）を提供 韓国・江南の美容医療クリニック「PLAN;S CLINIC」が、2026年4月のプログラムを案内しています。ボディライン管理やリフトアップ施術など、新しい季節のスタートに合わせた江南店限定メニューが用意されています