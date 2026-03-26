北村友との新タッグで挑むピューロマジックはCWコースでリズム重視に徹した。道中はなだめながら我慢の利いた走り。直線は手綱を持ったまま馬なりでスイスイ加速し、4F52秒7〜1F12秒0を楽に刻んだ。前走オーシャンSは大逃げから最下位16着に敗れたが、久々を使われたことでガス抜きができた。本番に向け、気配は上向いている。自慢のスピードを生かし、G1初制覇を狙う。