3年連続参戦の23年スプリンターズS覇者ママコチャは坂路でしまい重点。ラストはゴーサインに反応し、4F55秒8〜1F12秒1を計時した。池江師は「力みもなく、いい走りでした。例年より冬毛も長くない。叩き良化型で上積みはある」と前向きな言葉を並べた。前哨戦オーシャンSは4着。「外枠で少し厳しかったけど、よく頑張っている」と悲観していない。本番で本領を発揮する。