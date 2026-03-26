記事ポイント企業規模別×立場別の6グループでサステナビリティ意識を調査中企業では経営層と推進担当者の意識差が顕著人事評価へのサステナビリティ項目導入は概ね8割が賛同 東急エージェンシーのSDGsプランニング・ユニット「POZI」が、ビジネスパーソンのサステナビリティ意識ギャップ調査を実施しています。2030年に迫るSDGs目標年に向け、企業規模別・立場別での意識差や推進の障壁を探る調査です。企業内の「同床異夢」