ダノンマッキンリーは高杉騎乗で坂路を駆け上がった。しまい強めに追われて4F52秒7〜1F12秒6。鞍上は「いい雰囲気。乗り込んで動き自体も良くなってきている」と感触を伝える。重賞2勝はともに直線一気で決めた。先行勢をまとめてのみ込む爆発力を秘めるだけに、折り合いが鍵。「リズム良く運んで、直線の伸びにつながるような道中の競馬ができれば」と思い描いた。