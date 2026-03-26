国内G1初参戦となるインビンシブルパパは佐々木を背にWコース単走。ラストに軽く仕掛けられ、5F66秒6〜1F11秒7を計時した。伊藤大師は「使ったダメージもなくこられていて、むしろ体調自体は上がってきています」と好調をアピール。当舞台ではCBC賞で逃げ切りVを収めているだけに「願ってもない舞台。スピードは通用すると思うので、フルに生かしたい」と力強かった。