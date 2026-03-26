快速馬ジューンブレアは高倉騎乗（レースは武豊）でCWコース追い。直線はビッシリ追われ、4F51秒4〜1F11秒4を刻んだ。武英師は「リラックスした状態で走らせる感じ。時計は想定より速かったが、雰囲気は悪くなかったです」と順調さを伝える。前走の阪神Cは久々の芝7Fに起用して11着。「距離が長かったし、あの子の舞台ではなかった」と分析。1F短縮で巻き返しを図る。