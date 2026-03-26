ペアポルックスは2週連続で岩田康が追い切りに騎乗。当週は坂路で4F52秒2〜1F11秒7を計時した。梅田師は「いい感じで上がってきて、ジョッキー本人いわく“うなっていた”と。1200メートルなのでちょうどいい雰囲気」と仕上がりに納得顔。前哨戦オーシャンSでは目の覚めるような差し切りV。「一生懸命すぎるところを上手になだめながら力を引き出してくれれば」と再現を願った。