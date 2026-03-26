前走シルクロードS3着で復調の兆しを見せたヤマニンアルリフラは、1歳上の半兄ヤマニンウルスと坂路で併せ馬を行った。4馬身追走し、鋭い伸び脚でゴール地点では併入。時計は4F55秒8〜1F11秒9。斉藤崇師は「前走ブリンカーを着けてスタートも五分に出て久しぶりにいい内容だった。今朝はブリンカーを外した分、少しモタつくところがあったが、状態は良さそう」と語った。