俳優の志尊淳（３１）、神尾楓珠（２７）、坂口憲二（５０）、谷田歩（５０）、坂東彌十郎（６９）、橋本さとし（５９）、笹野高史（７７）が映画「キングダム魂の決戦」（７月１７日公開）に出演し、秦国の将を演じていることが２５日、分かった。秦で天下の大将軍を目指す信（山粼賢人）が主人公の、４作で興収２４５億円超という人気シリーズの最新作で、秦対六国の攻防を描く今作。若き知将・蒙恬（もうてん）役