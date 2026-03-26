シルクロードS8着エーティーマクフィは富田を背にCWコースで単走追い。4F52秒7〜1F11秒0を馬なりで刻み、鋭い伸びを見せた。武英師は「整える程度だったが、抜群の動き。気持ちも体も若々しく、ここに来て本格化。状態は過去最高ぐらい」と胸を張る。前々走の京阪杯はG1馬ルガルを差し切り重賞初制覇。「スタートが良く、（展開に応じて）競馬を選択できる」と語った。