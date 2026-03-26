オーシャンS5着ヨシノイースターは坂路で単走追い。推進力のある走りで駆け上がり、4F54秒2〜1F12秒5を刻んだ。中尾師は「先週の段階で完全に体はできていたので、しまいの反応を見る程度。予定通りだし、動きは良かった」と好調をアピール。中京芝6Fは2走して、23年CBC賞10着、24年セントウルS8着。「当時は体も未完成。成長した今なら違うはず」と期待を込めた。