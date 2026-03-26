北村匠海が主演を務める4月13日スタートのフジテレビ月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜後9：00）で、井上芳雄が語り（ナレーション）を担当することが決定した。【写真】小浜の海へ潜り、新生活への期待を膨らませる北村匠海“朝野先生”北村演じる朝野と共に宇宙食開発を立ち上げる1期生の生徒を、出口夏希、黒崎煌代らが演じ、彼らを見守る小浜の人々を八嶋智人、三宅弘城、村川絵梨、迫田孝也、荒川良々らが演じ