「選抜高校野球・２回戦、智弁学園２−１神村学園」（２５日、甲子園球場）２回戦で予定されていた３試合のうち２試合が行われ、智弁学園（奈良）は神村学園（鹿児島）に延長十回タイブレークの末、２−１で勝ち５年ぶりの８強入りを果たした。エース・杉本真滉投手（３年）が被安打４で１回戦に続いて完投した。花咲徳栄（埼玉）は雨中の試合で日本文理（新潟）に１７−０と大勝し、２３年ぶりのベスト８。第３試合の専大松戸