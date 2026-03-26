「プロレス・ノア」（２５日、品川ステラボール）ＧＨＣタッグ王者の内藤哲也（４３）とＢＵＳＨＩ（４２）が、４月１２日の名古屋大会で挑戦を受けるＯＺＡＷＡ（２９）と６人タッグで初対戦した。自軍のＲＹＵＳＥＩ（２６）が撃沈し前哨戦は黒星発進となったが、昨年ＧＨＣヘビー級王者として席巻したＯＺＡＷＡと初の手合わせを終えた内藤は「初めて体感したけど、うわさ以上だったよ。彼との対戦めちゃめちゃ楽しみだよ