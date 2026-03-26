「ボクシング・ＷＢＡ＆ＷＢＯ世界ライトフライ級タイトルマッチ」（４月３日、後楽園ホール）ボクシング元ＷＢＯ世界ミニマム級王者の谷口将隆（３２）＝ワタナベ＝が２５日、東京都品川区の所属ジムで公開練習を行った。ＷＢＡ・ＷＢＯ世界ライトフライ級王者レネ・サンティアゴ（３３）＝プエルトリコ＝に挑戦するが、人生で一番練習したと胸を張り「楽しみ。勝ち方？とりあえず殴る」と笑った。昨年３月に岩田翔吉、１２