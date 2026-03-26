佐々木はこの苦境を打破できるか(C)Getty Images今季のオープン戦で不安定な投球が続いているドジャースの佐々木朗希。現地時間3月23日のエンゼルス戦でも制球の乱れから5失点、四死球は8個を数えた。首脳陣は今季のオープン戦で佐々木の調整を試みているものの、状態は一向に上向いていない印象だ。【動画】制球力が「壊滅」とも…佐々木朗希の最新投球シーン米紙『CALIFORNIA POST』のディラン・ヘルナンデス氏は、この投球