「ファーム・西地区、オリックス５−２阪神」（２５日、京セラドーム大阪）「右脚の肉離れ」で出遅れていた阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が２５日、リハビリ組の枠組みを外れ、本格復帰を果たした。ファーム・オリックス戦（京セラ）の試合後、平田２軍監督が明言した。ファームでは６試合で打率・３３３と結果を残しているが、藤川監督は焦らず経験を積ませる方針。「５０〜６０打席立ってから」と目