「ファーム・西地区、オリックス５−２阪神」（２５日、京セラドーム大阪）京セラドームの虎党をドッと沸かせた。阪神育成の４番、西純矢外野手がチャンスで、一、二塁間を抜く巧みなコンタクト力を発揮。先制適時打をマークし、勝負強さを示した。初回１死一、二塁で相手先発はエスピノーザ。１軍級の投手にもひるまず対応する。外角の直球を流し打ち。「追い込まれていたので、つなぐバッティングを意識して」と巧打を振り