英国遠征中のサッカー日本代表は25日、親善試合スコットランド戦（28日、ハムデンパーク）に向けてダンバートン市内で練習を行った。左手骨折を乗り越えて約5カ月ぶりに代表復帰したGK鈴木彩艶（23＝パルマ）は「これからのパフォーマンスでリハビリ期間にやってきたことが間違っていなかったというところを証明できたらいい」と力を込めた。昨年11月に左手第3指（中指）と舟状骨を骨折して離脱。手術を受けた3日後から左手以