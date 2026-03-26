【２４年３月２９日、阪神●０−４巨人】前年「アレ」からの連覇を目指すシーズンは、梶谷一人に出鼻をくじかれた。三回１死一、二塁で、森下が放った右中間への打球を、巨人の右翼手梶谷が捨て身のスーパーキャッチ。飛び出していた中野が一塁に戻れず、併殺となった。五回には１点を先制されたあと、その梶谷に青柳が２ランを浴び、点差は３に広がった。八回にも１点を許し、完封負けとなった。開幕戦での完封負けは、１９９