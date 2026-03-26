巨人・大勢が２５日、実戦形式の打撃練習に登板。カウント１−１から打者４人に投げ、１安打１四球の内容だった。最速は１５０キロを記録し、「体の痛みがなく投げられたのはよかった」とうなずいた。今後は２８日の２軍戦で登板する予定。開幕には間に合わないが、この日一発を許した増田陸には「シーズンが始まってから陸がチームを救ってくれると思う。陸がいい感じでシーズンに入れる」と太鼓判を押した。