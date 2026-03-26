ローシャムパーク（牡7＝田中博）はWコース単走で軽快なフットワーク、馬なりで5F68秒9〜1F11秒7を計時した。田中博師は「仕上がってきています。先週末からいいなと感じていて、それを踏まえて（今週は）単走で。喉の状態は問題なく、一個一個課題をクリアできている」と納得の表情を浮かべた。今回は香港C（5着）から帰国初戦。「（海外遠征は）4回目でしたからね。だいぶ慣れてきてダメージも残らないようになってきた。そ