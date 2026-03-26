女優の芳根京子（29）、Kis―My―Ft2の宮田俊哉（37）らが25日、都内で日本語版の声優を務めたアニメ映画「私がビーバーになる時」の大ヒット記念イベントに出席した。芳根は「これはもはやサメ映画です。サメが空を飛びます」と謎のPR。その直後に宮田の横から映画に登場するサメの巨大パネルが飛び出すサプライズで「マジでビックリした」と汗を流し驚愕（きょうがく）の表情。芳根は期待通りの反応に「ヤッター」と大はしゃ