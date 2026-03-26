▼アスクナイスショー（中舘師）何も言うことがないくらい順調です。折り合いに苦労する馬ではないので2500メートルは問題ない。▼エヒト（清水亮助手）ピリッとさせる意図の併せ馬。後ろからつついてもらうと、いい反応を見せた。▼クリスマスパレード（加藤士師）単走でしっかりやった。ピリッとしているので動けています。オーナーサイドと距離を延ばしてみたいと話していました。▼コスモキュランダ（加藤士師）坂路で