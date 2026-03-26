米IT大手メタのロゴ＝2025年6月、パリ（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】幼少期に交流サイト（SNS）依存に陥ったのは運営企業の過失が原因だとして、利用者の女性（20）が損害賠償を求めた訴訟で、米西部カリフォルニア州ロサンゼルスの地裁陪審は25日、IT大手メタとグーグル傘下のユーチューブの責任を認め、2社に懲罰的賠償を含めて計600万ドル（約9億5千万円）の賠償を命じる評決を下した。米メディアが報じた。若者の