栗東滞在の関東馬ウップヘリーア（牡＝黒岩）はCWコースでヴァイオスペース（3歳1勝クラス）を4馬身ほど追走して直線は内へ。6F79秒5〜1F11秒6で併入した。稽古をつけた吉村は「動きは良かったです。癖もなく乗りやすいですね」と上々の感触。持舘助手は「背中がいい馬。前走（若竹賞2着）は成長分を踏まえても（14キロの体重増で）若干の余裕はあったかな。今回は絞れていると思うし、いい走りができれば」と力を込めた。