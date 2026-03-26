▼アルトラムス（野中師）調整程度でサッと。余裕残しで動けていた。▼カフジエメンタール（岡助手）動きは良かった。最後は余裕もありました。▼シーズザスローン（松永幹師）久しぶりの芝だけど以前より力強くなっているし、いい走りができそう。▼テルヒコウ（岡助手）中間に疲れを取って行きっぷりが戻ってきた。今日は調整程度ですね。▼ブリガンティン（原）最後に並んで仕掛けるイメージ。道中リラックスできてい