ヤクルト・池山隆寛監督（６０）が２５日、神宮室内での練習後、母校・市立尼崎高の同級生から激励を受けたことを明かし、決意を新たにした。懐かしい関係者が神宮を訪問したのは、オリックスとのオープン戦が行われた１３日。「ＰＴＡ会長、同級生が母校のグッズを持ってきてくださった。『頑張ってください』と言っていただいた」と指揮官。同級生とも会話し、励みになった。同日は１軍監督としての“神宮初戦”で１１対０と