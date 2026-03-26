巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が２５日、パワーと積極走塁を備えた１番としてチームをけん引することを誓った。２１日の楽天とのオープン戦（東京Ｄ）で先頭打者弾を放ち、阿部監督は「あれがあるのでね。相手にプレッシャーかけられるんじゃないかと言ったので。シーズンでもたぶん１番で使うと思う」とうなずいた。２７日の阪神戦（東京Ｄ）でも１番での出場が濃厚で「監督が自信を持って送り出してくれるというのは