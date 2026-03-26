重賞初挑戦のチュウワクリスエス（牡4＝栗田）は原田を背にWコース単走、小気味いいピッチでスムーズに加速した。馬なりで5F68秒3〜1F11秒7。栗田師は「週末もやっているので単走で。先週より良かった」と納得の表情。続けて「以前は右にモタれたり気持ちのもろさがあったけど、それが解消してきた」と気性面で成長を見せる。前走は3馬身半差の快勝でオープン入り。いきなりの重賞挑戦となるが「中山は凄く得意。ハンデ戦なの