“東京ドーム男”の阪神・小幡も準備万全だ。ディベイニー、木浪らとの遊撃争いを制し、3年ぶりの開幕スタメンが濃厚。開幕カードの巨人3連戦（東京ドーム）は第1戦の竹丸（鷺宮製作所）、2戦目はハワード、3戦目は山城（亜大）の先発が予想される。両ルーキーとは初対戦。当然データや映像のチェックでイメージした上で臨むが、頭でっかちになるつもりは毛頭ない。「わからないからといって見ていくと術中にハマっていく可能