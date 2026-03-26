阪神・湯浅は病気を乗り越えて3年ぶりの開幕1軍入りが確実となった。24年8月に国指定の難病「胸椎黄色靱帯（じんたい）骨化症」の手術。昨春は復帰途中だっただけに「去年は開幕から1軍で貢献できなかった。今年はずっと開幕1軍が目標の一つだった」とかみしめた。スタートラインに立ち「目標の数字を言うのが嫌いなので、一試合一試合パフォーマンスを出して数字を積み重ねたい」と力を込めた。