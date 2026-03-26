阪神・才木浩人投手（27）が25日、犯罪や事故、災害の被害者に相談、支援活動を行う民間団体「認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター」および「公益社団法人ひょうご被害者支援センター」にそれぞれ100万円を寄付したことを報告した。「（プロ入り後）自分のことがしっかりできてからですけど、社会の一員として何か還元できないかとの思いから始めた活動です。自分自身の結果も残し続けて、技術の向上に取り組んで長