◇ファームリーグ西地区阪神2―5オリックス（2026年3月25日京セラD）ドラフト1位・立石（創価大）の1軍昇格が、今季の甲子園開幕戦となる4月7日ヤクルト戦になる可能性が出てきた。藤川監督は25日、開幕1軍の見送りを明言した上で、デビューへの明確な道筋を示した。「打席数がもう少し必要。まだ十数打席でしょ？50、60打席立っていくシステムが普通なのかな」1月の新人合同自主トレ期間中に右脚の肉離れを発症。17日