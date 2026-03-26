元レスラーでタレントの長州力（７４）がこのほど、東京・後楽園ホールでポケモンの最新作ゲーム「ＰｏｋéｍｏｎＣｈａｍｐｉｏｎｓ」のイベントにタレント・武藤十夢（３１）と、妹のＡＫＢ４８・武藤小麟（２５）と出席。格闘技の聖地で“長州ＶＳ武藤”の対決が奇跡の復活を果たした。長州はリングコールを受け満面の笑み。「もう懐かしい」と感慨深げだった。この日はゲームで武藤姉妹と対決したが、どうやら姉妹の