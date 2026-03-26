阪神・浜田が代打の切り札に名乗りを上げた。投手が打席に入るセ・リーグ最後のシーズンで、代打の成否が試合を左右する。昨季、チームの代打打率・178、代打打点14といずれもリーグワーストに終わった中、昨年12月の現役ドラフトで加わった右打者にかかる期待は大きい。「やってやろうという気持ちはある。いつ出てもいいように最初から心の準備はしていきたい」。ヤクルト時代の22年は開幕戦では阪神・藤浪（現DeNA）から代