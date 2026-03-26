飛び込み女子で、愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）代表に決まった金戸凜（２２）＝セントラルスポーツ＝が２５日、日大を卒業した。両膝で計４度も手術するなど度重なるケガに悩まされ、順風満帆ではなかった４年間。「走りきったけど、走り続けられなかった」と振り返りつつ、「すごい大切な仲間たちに出会えて自分は恵まれているなと思った」と実感を込めた。４月からは東海東京フィナンシャル・ホールディングスに就職