▼アクションプラン（池上師）中間は順調。間隔を詰めていいタイプではないけど、古馬になってから落ち着いている。中山は結果が出ているのでね。▼ヴァルツァーシャル（高木師）いい状態をキープしています。リズム良く走って、しまいにいい脚を使ってくれれば。▼コレペティトール（中竹師）予定通りの追い切り。血統的にダートは問題ないと思います。▼サンデーファンデー（東田師）ここを目標に順調。自分の形に持ち込