阪神・村上頌樹投手（27）が25日までに、本紙の単独インタビューに応じた。27日の開幕・巨人戦（東京ドーム）では2年連続で開幕投手を務める。平成生まれでは球団初となる「開幕投手2年連続勝利」へ闘志を燃やした。快挙に挑む大黒柱が2リーグ制以降、球団初のリーグ連覇＆日本一奪回を狙う猛虎のスタートダッシュを後押しする。 （取材・構成山手あかり）（1）からの続き――23年4月12日の巨人戦では7回完全投球。“完全