自分らしさを大切にする今の時代に寄り添う、新しいランジェリーコレクションが登場。「トリンプ」と「ESS BY」が初めてタッグを組み、“自然体の美しさ”を引き出すミニマルなアイテムを展開します。装飾を削ぎ落とし、シルエットや素材、フィット感にこだわったデザインは、日常にそっと寄り添う心地よさが魅力。毎日を丁寧に過ごしたい女性にぴったりのラインナップです♡ ミニマルで叶える美しいシルエット 「T