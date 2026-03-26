▼エコロヴァルツ（牧浦師）今朝は（併せ馬の）後ろで我慢させて、直線サッと伸ばす感じ。前走後は在厩で調整。使ったことで一段、上がった感じです。▼エコロディノス（大久保師）1週前としては悪くない動き。大事に使ってきたことで、馬がどんどん良くなっている。▼サンストックトン（堀内師）本線はダービー卿CTだけど賞金加算できていないので大阪杯にも登録。大阪杯になってもマイルから2000メートルまでが守備範囲な