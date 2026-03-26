日本相撲協会は２５日、大相撲夏場所（５月１０日初日、両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会をエディオンアリーナ大阪で開き、春場所で１４場所ぶり３回目の優勝を飾った関脇霧島（２９）＝本名・ビャンブチュルン・ハグワスレン、モンゴル出身、音羽山＝の大関再昇進を満場一致で決めた。新十両に大花竜（２４）＝立浪＝が決まり、再十両は栃大海（２６）＝春日野、白鷹山（３０）＝高田川、炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝の３人