新潟県は避難所で避難者の情報の把握や支援につなげるために開発したアプリの利用を開始したと発表しました。アプリ内で表示される二次元コードを読み取ってもらうことで速やかな受け付けが可能に。この避難者の情報は即座に市町村や県の災害対策本部に共有されるため、各避難所の避難者数をリアルタイムで把握することができるということです。【高濱優生乃アナウンサー】「また、避難所以外に避難している場合は、こ