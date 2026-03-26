歯止めのかからない人口減少に対し、新潟県は多様で柔軟な働き方を実現することで選ばれる新潟を目指す方針で、認定制度を設けて、企業の取り組みを後押ししています。その認定企業の一つが導入するのが“プチプレックス”。働きやすい環境を実現するそのユニークな取り組みとは？ ■会社独自の“プチフレックス制度”「定着率アップにも」 長岡市なる中小企業向けのコンサルティングを行うこちらの会社。【堀美穂さん】「