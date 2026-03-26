国や新潟市が整備を進める新潟駅南口の中長距離バスターミナル『バスタ新潟』の事業計画が改定されました。これにより、当初の予定よりも10年ほど完成が遅れる見通しです。 【齋藤正昂アナウンサー】「来年春に全面利用開始となる万代広場。新潟駅を挟んだ反対側、新潟駅南口には中長距離バスターミナルが整備されます」新潟駅南口に整備が予定されている中長距離バスターミナル仮称『バスタ新潟』。現在