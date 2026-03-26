阪神・森下翔太外野手（２５）が２５日、デイリースポーツの単独インタビューに応じ、開幕直前の心境を明かした。今春は侍ジャパンの一員としてＷＢＣに出場し、イレギュラーなプレシーズンを経験。ドジャース・大谷ら日本トップクラスの選手と交流し、世界最高峰の舞台を体感したからこそ学んだ「一流の立ち居振る舞い」や「自信」を財産に、プロ４年目へ挑む。昨季に続く頂点を狙うシーズンへ、キャリアハイを約束するとともに