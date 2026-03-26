日々トレセンや競馬場など現場で取材を続ける記者がテーマを考え、自由に書く東西リレーコラム「書く書くしかじか」。今週は栗東取材班の坂田高浩（41）が担当する。13日に美浦から栗東への所属変更を行った岩部純二（50）を取材。デビュー33年目にして拠点を移した経緯、意気込みなどを聞いた。デビュー33年目の大きな決断だった。美浦で長らく騎手生活を続けてきた岩部が13日に栗東に所属変更。1月下旬から栗東で精力的に稽